/638065/خاص-الاتحاد-الإفريقي-يدرس-نقل-مباراة-الأهلي-وكايزر-تشيفز-خارج-المغرب

كشفت مصادر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مصير مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الأنباء التي ترددت حول صعوبة إقامة اللقاء في المغرب.

وعلم دوت الخليج أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدرس في الوقت الحالي تغيير ملعب مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في إطار نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن صعد المارد الأحمر على حساب الترجي التونسي.

الاتحاد الإفريقي يدرس تغيير ملعب الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يتأخذ الإتحاد الإفريقي القرار النهائي من مباراة النادي الأهلي وكايزر تشيفز على ملعب مركب محمد بن الخامس في المغرب ، خلال الأيام المقبلة بعد الوصول للإتفاق النهائي.

يأتي هذا في ظل الأزمة التي تمر بها المغرب بسبب فيروس كورونا ، حيث سبق ومنعت السلطات المغربية استقبال بعثة النادي المغربي في دور المجموعات بإعتبار أن جنوب إفريقيا ضمن التصنيف الثالث من وباء فيروس كورونا.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : أكرم توفيق - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية خط الهجوم : محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي

حراسة المرمي: بن شريفية. خط الدفاع: خليل شمام - بدران - حمدي النقاز – الياس الشتي. خط الوسط: كوليبالي - بن رمضان. خط الهجوم: بن غيث - البدري - الهوني - ويليام توڨي.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي

حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق

خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف.