/638063/مي-حريري-تعلن-اصابتها-بالسلاسة-الهندية-من-فيروس-كورونا

كشفت الفنانة اللبنانية مي حريري عن إصابتها بالسلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه انتقل لها بعد أن أخذت لقاح الفيروس منذ فترة كبيرة في لندن.

دوت الخليج يكشف تفاصيل إصابة مي حريري بفيروس كورونا

حرصت الحريري على على طمأنة الجمهور على صحتها من خلال مداخلة لها عبر برنامج «ET بالعربي» مؤكدة بأنها أصيبت بفيروس كورونا بعد مرور أسبوع من تلقيها اللقاح، مشيرة إلى أنها تمر بمرحلة صعبة جدًا من الأعراض.

مي حريري أحد ضحايا مرفأ بيروت

وكانت قد تعرضت الفنانة مي حريري في العام الماضي للإصابة إثر انفجار مرفأ بيروت في لبنان، وتم نقلها إلى المستشفى بناءا على مازعمته، وأخذ الجمهور يتداول صورها أثناء تواجدها على جهاز التنفس في المستشفى.

وأكدت الحريري أنها نحن من الموت بعد انفجار مرفأ بيروت وتدمير منزلها، وغادرت المستشفى بعد تلقيها العلاج وكشفت عن سفرها إلى لندن لإستكمال العلاج ثم عادت إلى استكمال حياتها.

معلومات عن مي حريري

ولدت مي الحرير في 1972 لعائلة من جنوب لبنان. أصدرت ثلاث ألبومات حتى الآن وهن «سهر عيونه»، «حسن»، و«كوكتيل»، وصورت ثمان أغاني لعل أكثرها نجاحا أغنية «تعالا نرقص سوا» التي صورتها في شاطئ بيروت. إضافة لعملها كمغنية فهي أيضًا تعمل كممثلة. وهي مطلقة من الفنان ملحم بركات