/638050/وفاة-شاب-قبل-زفافه-بيوم-تعرض-لأزمة-قلبية-صور

سادت حالة من الحزن أرجاء مدينة دشنا شمالي بقنا، اليوم، بعد خبر وفاة أحد الشباب الذي عرف بأخلاقه الحميدة، نتيجه تعرضه لأزمة قلبية، وذلك قبل موعد زفافه الذى حدد له خلال الفترة القادمة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة عريس الجنه الذى تعرض لأزمة قلبية قبل موعد زفافه

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعى« فيسبوك»، في مدينة دشنا إلى سرادق عزاء ونشر صور الشاب الذي رحل في صمت قبل موعد الزفاف، والذي عرف عنه الطيبة والابتسامة واحترامه للجميع، وتبادل الأقارب والأصدقاء نعي الشاب حمدي بربري ابن مدينة دشنا بقنا.

أحد اقارب عريس الجنه

وقال أحد أقارب الشاب محمد علي، إن بربري كان محب للجميع ويعمل في محله بدشنا وعلاقته حسنة مع أصدقائه وأسرته، وكان من المقرر أن يعقد قرانه في أيام العيد علي إحدى الفتيات ولكن إرادة الله فوق كل شئ، حيث تعرض لأزمة قلبية فارق علي إثرها الحياة.

وأكد علي، أن الجميع في المدينة يجب حمدي ويشهدون له بالأخلاق والطيبة ويتلقي أهله ومحبيه العزاء في الوقت الحالي بديوان العائلة.

نفت مصادر بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، صحة خبر تم تداوله عن وفاة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة السابق.

التواصل الإجتماعي

وأكد المصدر أن المستشار يحي الدكروري، بصحة جيدة، ولا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، وليس لخبر وفاته أي أساس من الصحة، وكل ما يتداول محض شائعات فقط.

جدير بالذكر المستشار يحيى دكروري، أحد أبرز مستشاري مجلس الدولة على مر التاريخ، من مواليد الأول من ديسمبر 1947، تخرج في كلية الحقوق في العام 1967، والتحق بالعمل في مجلس الدولة في العام 1976، ومعروف بمواقفه الصارمة في أحكامه.

استطاع رئيس محكمة القضاء الإداري، من خلال أحكامه التاريخية، أن يصنع لنفسه اسمًا لن ينساه الكثيرون، حيث إنه أوقف الانتخابات البرلمانية مرتين في أقل من 3 سنوات، منها الحكم الصادر في أبريل 2013 ببطلان دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.

وفى سياق أخر بدأت نيابة العطارين في الإسكندرية، التحقيقات في حادث تصادم "جرار التدوير" رقم 3219، بالقطار "إكسبريس" درجة "ثانية عادية" رقم 12-2519 من الخلف خلال تحركه من رصيف 8 في محطة الإسكندرية،ما تسبب في إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفيات "جمال حمادة، ورأس التين" دون خسائر في الأرواح.