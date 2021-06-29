/638054/وزير-الشباب-يعتذر-عن-حضور-اجتماع-رياضة-النواب-وتشكيل-لجنة-لحل-مشكلة-حاضنة-الجزيرة

أعتذر الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، عن المشاركة فى إجتماع لجنة الشباب بمجلس النواب ،اليوم، بسبب إجراءه عملية جراحية ، صر ح بذلك الدكتور اشرف صالح المدير التنفيذى لوزارة الشباب .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشباب والرياضة

مشاكل مراكز الشباب

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بحاضنة أعمال الشباب بمركز شباب الجزيرة ، وكذلك بعض مشكلات مراكز الشباب وذلك بحضور الدكتور أشرف صالح، المدير التنفيذي لوزارة الشبابن والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية .

وزارة الشباب

وطالبت النائبة بإرجاء مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير الشباب ، وهو ما علق عليه الدكتور أشرف صالح ، المديرالتنفيذي لوزارة الشباب بأن الوزير أعتذرعن المشاركة لظروف صحية ، مشددا على حرص الوزارة الكمال على تفعيل بروتكول التعاون .

وقرر الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ‘ إرجاء مناقشة طلب الإحاطة ، على أن يتم تشكيل لجنة من وزارتي الشباب والتعليم العالي والبحث العلمي ، لإعداد تقرير نهائي ، على ان يتم دعوة وزير الشباب ، عقب إنتهاء اللجنة من أعمالها متمنيا الشفاء العاجل لوزير الشباب .

كما ناقشت اللجنة فى إجتماعها الثاني ، عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بنقص الخدمات فى مركز شباب محافظة المنيا ، وأوصت اللجنة بعقد إجتماع فى اقرب وقت يجمع وزير الشباب بنواب المحافظة، وذلك للاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها .

وقال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغا، وبني مزار ، إن وزارة الشباب من أهم الوزارات وعليها دوركبيرجدا، فى إنقاذ الشباب من مخاطرالإدمان، والفكر المتطرف ، مطالبا لجنة الشباب بالعمل على زيادة موازنة الوزارةحتي تقوم بدورها على اكمل وجه .

وطالب حتة ، وزارة الشباب ، بزيادة عدد الأنشطة الرياضية ، فى مراكز الشباب، وتكثيف الأنشطة الثقافية التنويرية ، حتى تكون حائط صد قوى لحماية الشباب من المخاطر التى تواجههم .

من جانبه طالب النائب ايهاب عبدالعظيم ،بسرعة الموافقة على تنجيل بعض ملاعب مراكز الشباب فى دائرة مغاغة وبني مزار ن وذلك ليتمكن الشباب من ممارسة الأنشطة الرياضية عليها .

وعقب النائب ثروت سويلم ، وكيل اللجنة ، بأن وزارة الشباب أستطاعت تأسيس مصنع للنجيل الصناعي وهو ما سيساهم فى سرعة الإنتهاء من تنجيل الملاعب والعمل على حل مثل تلك المشكلات .