/638053/أول-صور-من-تولي-تاكيس-جونياس-الإدارة-الفنية-لنادي-بيراميدز

اعلن نادي بيراميدز التعاقد رسميا مع تاكيس جونياس لإدارة الفريق فنيا ، بعد إقالة المدرب الإرجنتيني أورابارينا بعد الخروج الإفريقي أمام الرجاء المغربي في إطار منافسات نصف نهائي من الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستعرض دوت الخليج أول صور لتاكيس جونياس في أول ظهور له مع نادي بيراميدز برفقة ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي ، وهاني سعيد المشرف على الرياضة بالنادي السماوي.

انهى مسئولي نادي بيراميدز إجراءات التعاقد مع تاكيس جونياس مديرا فنيا للنادي السماوى خلفا لأورباينا المدير الفني الإرجنتيني السابق.

أرقام تاكيس جونياس مع وادي دجلة

وعلم دوت الخليج أن جونياس يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تمام الساعة السابعة مساء اليوم من اجل الاستعداد لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

انهى نادي بيراميدز الاتفاق مع جونياس المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة من أجل خلافة روابارينا المدير الفني للفريق السماوي وذلك عقب الخروج الإفريقي أمام نادي الرجاء المغربي بنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

أول صور للمدرب الجديد

ويستعرض دوت الخليج أرقام جونياس مع وادي دجلة قبل تولي مسئولية بيراميدز في الدوري الممتاز.

وتولى تيكساس جونياس الإدارة الفنية لنادي وادي دجلة منذ 1 يوليو 2018 حتى 11 فبراير 2020.

وقاد وادي دجلة في 54 مباراة ، بمختلف البطولات مع نادي الغزلان وقدم كرة وصفها العديد من محللي الكرة المصرية بأنها كرة عالمية على على ملاعب مصرية. وخاض دجلة تحت قيادة جونياس 34 مباراة بالدوري الممتاز عام 2019، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 10 مواجهات وخسر في 14 لقاء، وجمع 40 نقطة محتلا المركز العاشر، بينما خاض مباراتين بكأس مصر، حقق الانتصار على الجونة 4-1 وخسر أمام مصر المقاصة بنتيجة 2-1 وودع منافسات البطولة من دور الـ16 بكأس مصر.

بيراميدز يعلن تفاصيل التعاقد مع تاكيس

وقاد وادي دجلة في 17 مواجهة بالدوري في الماضي، فاز في 3 مواجهات وتعادل في 5 مباريات، وخسر 9 لقاءات، وجمع 14 نقطة، وفي بطولة كأس مصر نجح في تخطى دور الـ32 بعد الفوز على فريق بيلا باربعة أهداف دون رد.

وفي المجمع حقق جونياس 15 انتصارا، وخسر 24 مواجهة، وتعادل في 15 لقاء، سجل لاعبو الفريق تحت قيادة تيكساس جونياس 67 هدفًا واستقبلت شباكه 77 هدفًا.