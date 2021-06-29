فيديو:النائب علاء قريطم : الرئيس السيسي حقق معجزات وليست إنجازات وقاد سفينة الوطن لبر الأمان

/638051/فيديوالنائب-علاء-قريطم--الرئيس-السيسي-حقق-معجزات-وليست-إنجازات-وقاد-سفينة-الوطن-لبر-الأمان

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب ،أن الإنجازات التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الـ 7 سنوات لم تتحقق منذ 30 عاما ،وبالتالى فإنه حقق معجزات وليست إنجازات.

وقال قريطم فى تصريحات للمحررين البرلمانين، بمناسبة الاحتفالات بذكرى بثورة 30 يونيو،ان الجميع يعلم ما حدث في الثورة العظيمة التي انتصرت فيها الإرادة المصرية لتعود مصر وتسترد الهوية المصرية التي كادت الجماعة أن تطمسها،مؤكدا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد عظيم استطاع ان ينهض بالدولة المصرية خلال 7 سنوات عل كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، واقامة المشروعات القومية العملاقة والاهتمام بالصناعة وبرجال الاعمال وتشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الانتاج .

ووجه النائب علاء قريطم التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي،بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيه ،قائلا" اننا فخورين بوجود رئيس مصر وما حققه للوطن فكل الدعم لقائد سفينة الوطن العظيم ".

ولفت قريطم،الى أن ثورة 30 يونيو هيأت لمصر التحول لدولة حديثة وجمهورية جديدة بفضل معركة البناء التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي،في كافة المجالات والمشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات السبع الماضية والتي لم تشهدها مصر في منذ 30 عاما .