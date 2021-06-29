وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة استجابوا للبابل شيت وأداؤهم بالامتحان مبشر

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن البنية التكنولوجية بلجان امتحانات الثانوية العامة، تعمل بكفاءة 100%، حيث تمكن الجميع من التعرف على نوعية الأسئلة وشكل البابل شيت.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفى، أنه تم رصد بعض الملاحظات، وتم التعامل معها، موضحا أن الطلاب استجابوا بالفعل لاستخدام البابل شيت، وعندما قمنا بتصحيح عينة من الامتحان التجريبي كان الأداء العلمي للطلاب مبشر جدا ومبهرا، وعليهم أن يطمئنوا جدا لامتحانات نهاية العام.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم اكتشاف عدد كبير من أجهزة التابلت حدث بها عبثا إلكترونيا (تهكير) من جانب الطلاب، ورصدنا محاولات بعض الطلاب شراء تابلت من خارج الوزارة لوضعها في نفس "الجراب" الذى سلمته الوزارة للطلبة والدخول بها الامتحان، كما لاحظنا أيضا حالة من التوتر عندما قلنا إن الامتحان سيكون ورقيا وإلكترونيا، لكن البعض قلق من الكتابة على الورقة والشاشة".

وقال: "سوف نسمح بدخول الكتاب المفتوح مع الطالب إلى اللجنة، وكتابة ملاحظاته الشخصية عليه، وأى كتب مخالفة لهذا سيتم سحبها وتحرير محضر مع استكمال الامتحان لو كان ذلك في بداية الامتحان، أما لو حدث في منتصف الوقت سيتم تحرير محضر غش للطالب".