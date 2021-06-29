شوط أول سلبى بين إنجلترا وألمانيا فى يورو 2020.. فيديو وصور

حسم التعادل السلبى الشوط الأول من مواجهة المنتخبين الإنجليزى ونظيره الألماني، والمقامة بينهما حاليا على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية "لندن"، ضمن منافسات دور الستة عشر للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليا في 11 مدينة مختلفة وتستمر حتى 11 يوليو المقبل.

وتصدى مانويل نوير بشكل رائع لتسديدة صاروخية من رحيم سترلينج في الدقيقة 16 من زمن المباراة.

كما أنقذ جوردان بيكفورد حارس إنجلترا مرماه من إنفراد خطير للألمانى تيمو فيرنر بالدقيقة 32 من زمن المباراة.

وشارك توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، في آخر 26 مباراة لمنتخب ألمانيا في البطولات الكبرى (كأس العالم واليورو)، معادلاً الرقم القياسي الذي سجله مسعود أوزيل في 26 مباراة متتالية من 2010 إلى 2018.

ويخوض منتخب إنجلترا المباراة بتشكيل يضم كل من: حراسة المرمى: جوردان بيكفورد / خط الدفاع: والكر، ستونز، ماجواير / خط الوسط: فيليبس، ديكلان رايس، لوك شاو، تريبير / خط الهجوم: هارى كين، رحيم سترلينج، ساكا.

فيما جاء تشكيل منتخب ألمانيا كالتالى: حراسة المرمى: مانويل نوير / خط الدفاع: هوملز، روديجر، جينتير / خط الوسط: تونى كروس، جوسينس، جوريتزكا، كيميتش / خط الهجوم: توماس مولر، كاى هافيرتز، فيرنر.

وتأهل المنتخب الإنجليزى لثمن نهائي يورو 2020 بعد تربعه على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، حيث حقق انتصارين على كرواتيا والتشيك بنفس النتيجة 1-0، بالإضافة إلى تعادل سلبى وحيد أمام اسكتلندا، وسجل هدفين فقط حملا توقيع رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتى، ولم تستقبل شباكه أي هدف وهو المنتخب الوحيد الذى حافظ على شباكه نظيفة حتى الآن.

في المقابل، حجز منتخب ألمانيا مقعده في دور الـ16 باليورو بعد احتلاله المركز الثانى في المجموعة السادسة "مجموعة الموت" برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين خلف فرنسا صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، وبفارق المواجهات المباشرة فقط على منتخب البرتغال الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وحققت الماكينات الألمانية بقيادة المدرب يواكيم لوف انتصارا وحيدا في دور المجموعات ضد البرتغال بنتيجة 4-2، فيما تعادلت مع المجر بصعوبة في الجولة الأخيرة 2-2، كما سجلت هزيمة وحيدة أمام منتخب فرنسا بهدف دون مقابل.

سترلينج يهدد مرمى ألمانيا بتسديدة رائعة

القائدان مانوير نوير وهارى كين

ديكلان رايس يحصل على بطاقة صفراء

صراع قوى على الكرة

منتخب إنجلترا

منتخب ألمانيا

جماهير إنجلترا فى ويمبلي

جماهير إنجلترا فى المدرجات

جماهير ألمانيا فى المدرجات