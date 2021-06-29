وزير التعليم: الإجابة بامتحانات الثانوية العامة فى البابل شيت فقط 

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن البنية التحتية فى لجان الثانوية العامة تعمل بنسبة 100%، وتم الاطمئنان على كفاءة المنظومة الإلكترونية فى عدد كبير من اللجان، كما أن الطلاب استجابوا لمنظومة البابل شيت فى التجربة التى عقدت فى شهر يونيو الحالى، موضحا أنه تم رصد بعض الطلاب حاولوا شراء تابلت خارجى ووضعه فى كفر وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى العبث فى الجهاز الأساسى للطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفى لإعلان الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، أن أى كتب مخالفة للكتاب المدرسى لدخول اللجان سيتم سحبه، من الطالب مع تحرير محضر، مشيرا إلى أن يتم طباعة 192 امتحان، لطلاب الثانوية العامة، ويتم دخول التابلت اللجان وسيكون مؤمن تماما، وسوف يستخدم فى تسجيل الحضور وصورة رقمية للكتب المدرسية، مع غلق منصة الامتحان الإلكترونى مع تركيز الطالب فى النسخة الورقية للامتحان، والكتابة ستكون على البابل شيت فقط، ولا نحتاج لوقت إضافى للامتحان، وأى تابلت خارج المنظومة سيتم سحبه وعمل محضر، قائلا: لن نستخدم منصة الامتحان الإلكترونى فى الاختبار النهائى للثانوية العامة مع التصحيح الإلكترونى للجميع، مشيرا إلى أنه لا تغيير فى جدول الامتحانات أو الأسئلة، والأسئلة يتم وضعها من قبل خبراء.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الهدف من الامتحانات هى تغيير أسلوب التعلم، ومفيش حد هيقفل الامتحانات والهدف حل أكثر عدد من الأسئلة والامتحان سيكون موحد بنفس الصعوبة والماميع بالمسطرة.