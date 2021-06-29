الإفتاء توضح حكم وضع المرأة للعطر خارج المنزل

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور ممدوح فى خلال بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "إذا كان خفيف ولا تقصد به المرأة إثارة الغرائز أو استمالة قلوب الرجال فلا حرج فيه".

وتابع ممدوح فى إجابته على السؤال: "ربما يعلق أحدهم الآن ويقول ما هذا الذى تقوله يا شيخ اتقى الله ألم تقرأ الحديث الشريف أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية"، موضحا أن هذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم "ليجدوا"، والحديث يقصد هنا أن العلة من وضع العطور هو استمالة قلوب الرجال وأن يتأملها الرجال وتدعوهم إلى نفسها من طرف خفى، فهى زانية لأنها تفعل شىء من مقدمات الزنا.. وهذا هو الممنوع".