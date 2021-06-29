جدة - نرمين السيد - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، اليوم الثلاثاء، أن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة تمت لاختبار كفاءة الشبكات وتدريب الطلاب على تغيير أسلوب التقييم والانتقال من مهارة استرجاع المعلومة إلى مهارة الفهم لنواتج التعلم.





وتابع الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل : "مفيش حد هيقفل الامتحانات .. الامتحان سيكون مسطرة واحدة على الجميع.. اللى حل كويس هو اللى هيخش الكلية اللى هو عاوزها، منقلقش من حل كل الأسئلة، أهم حاجة حلوا اكبر عدد من الأسئلة فى منافسة عادلة، الامتحان موحد بين كل الطلاب". وحذر الوزير، أن أى كتب مخالفة داخل اللجنة سيتم سحبها وتحرير محضر للطالب، وأن أى تابلت خارج المنظومة سيتم سحبه وتحرير محضر للطالب، مشيرًا إلى أن التابلت مؤمن تماما وسيتيح تسجيل الدخول للامتحان وكمرجع للمواد الدراسية وأن الامتحان موحد لكل الطلاب وسننفذ العقوبات المغلظة لقانون الغش الجديد، مشددًا على أن الإجابات على البابل شيت فقط. وناشد وزير التربية والتعليم، الأهالى بعدم التواجد أمام لجان الامتحانات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طارق شوقى: مفيش حد هيقفل الامتحانات.. والإجابات على البابل شيت فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.