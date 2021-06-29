صبحى يعتذر عن اجتماع رياضة النواب.. وتشكيل لجنة لحل مشكلة حاضنة الجزيرة

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك الدكتور اشرف صالح المدير التنفيذى لوزارة الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بحاضنة أعمال الشباب بمركزب الجزيرة، وكذلك بعض مشكلات مراكز الشباب، بحضور الدكتور أشرف صالح، المدير التنفيذى لوزارة الشبابن والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية.

وطالبت النائبة بإرجاء مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير الشباب، وهو ما علق عليه الدكتور أشرف صالح، المديرالتنفيذى لوزارة الشباب بأن الوزير أعتذرعن المشاركة لظروف صحية، مشددا على حرص الوزارة الكمال على تفعيل بروتكول التعاون.

وقرر الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة إرجاء مناقشة طلب الإحاطة، على أن يتم تشكيل لجنة من وزارتى الشباب والتعليم العالى والبحث العلمى، لإعداد تقرير نهائى، على ان يتم دعوة وزير الشباب، عقب إنتهاء اللجنة من أعمالها متمنيا الشفاء العاجل لوزير الشباب.

كما ناقشت اللجنة فى اجتماعها الثانى، عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بنقص الخدمات فى مركز شباب محافظة المنيا، وأوصت اللجنة بعقد اجتماع فى اقرب وقت يجمع وزير الشباب بنواب المحافظة، وذلك للاستماع لمشاكلهم والعمل على حلها.

وقال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغا، وبنى مزار، إن وزارة الشباب من أهم الوزارات وعليها دوركبيرجدا، فى إنقاذ الشباب من مخاطرالإدمان، والفكر المتطرف، مطالبا لجنة الشباب بالعمل على زيادة موازنة الوزارةحتى تقوم بدورها على اكمل وجه.

وطالب حتة، وزارة الشباب، بزيادة عدد الأنشطة الرياضية، فى مراكز الشباب، وتكثيف الأنشطة الثقافية التنويرية، حتى تكون حائط صد قوى لحماية الشباب من المخاطر التى تواجههم.

من جانبه طالب النائب إيهاب عبدالعظيم، بسرعة الموافقة على تنجيل بعض ملاعب مراكز الشباب فى دائرة مغاغة وبنى مزار ن وذلك ليتمكن الشباب من ممارسة الأنشطة الرياضية عليها.

وعقب النائب ثروت سويلم، وكيل اللجنة، بأن وزارة الشباب أستطاعت تأسيس مصنع للنجيل الصناعى وهو ما سيساهم فى سرعة الانتهاء من تنجيل الملاعب والعمل على حل مثل تلك المشكلات.