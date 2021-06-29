/638047/يورو-2020-التعادل-السلبي-يحسم-الشوط-الأول-بين-إنجلترا-وألمانيا

انتهت أحداث الشوط الول بين المنتخب الألماني والمنتخب الإنجليزي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لييترك نتيجة المباراة الحاسمة للشوط الثاني، في لقاء جمع الفريقين في الدور السادس عشر من بطولة كأس أمم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث الشوط بين الطرفين.

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