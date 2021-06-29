/638040/قرار-اتحاد-جنوب-إفريقيا-لكرة-القدم-يهدد-إقامة-مباراة-الأهلي-وكايزر-تشيفز

قرر الاتحاد الجنوب إفريقي إلغاء وديتين الفراعنة أمام جنوب إفريقيا والسعودية استعدادا لمواجهات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020، الأمر الذي أثار الجدل حول إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز.

وقرر اتحاد جنوب إفريقيا الغاء المباراتين الوديتين بين المنتخب الأولمبى لجنوب إفريقيا ونظيره السعودى والتي كان من المقرر إقامتهما فى السعودية يومى 1 و5 يوليو المقبلين بسبب فيروس كورونا.

منتخب مصر أمام السعودية

واكتفى منتخب السعودية الأولمبى بمواجهة رومانيا مرتين وديا يومىّ 10 و13 يوليو المقبل قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد.

ويأتي هذا بعد أن قرر اتحاد الكرة الجنوب إفريقي إيقاف المسابقات الكروية بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد، الأمر الذي يهدد إقامة مباراة المارد الأحمر وكايزر تشيفز في دوري نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قرار اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم يهدد إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

وفاز منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب على جنوب أفريقيا في الودية الأولي التي أقيمت خلال فترة التوقف الماضي بهدفين دون رد أحرزهما مصطفي محمد. وافتتح أحمد ياسر ريان اهداف اللقاء في الدقيقة السابعة عشر من عمر المباراة من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبي منتخب جنوب إفريقيا، ومن ثم مرر حارس المرمى بشكل خاطيء ليقطعها أحمد ياسر ريان ويسجلها في الشباك.

أهداف منتخب صر وجنوب إفريقيا

وجاء الهدف الثاني للمنتخب الأولمبي في الدقيقة التاسعة عشر من عمر المباراة بعد مرور دقيقتين على الهدف الأول، وبأقدام المتألق أحمد ياسر ريان من خلال ضغط من لاعبي منتخب مصر على لاعبي جنوب إفريقيا، وقطع الكرة ناصر ماهر ومررها لكن ارتطمت بجسد المدافع ووصلت إلى أحمد ياسر ريان سددها رائعة من على حدود منطقة الجزاء داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث في المباراة للمنتخب الأولمبي المصري، في الدقيقة الثانية والعشرون من عمر المباراة، عن طريق صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، وجاء الهدف من خلال تمريرة من كريم فؤاد إلى صلاح محسن يسار منطقة الجزاء سدد كرة رائعة بباطن القدم داخل الشباك.

تشكيل المنتخب في المباراة

في حراسة المرمي: محمد جاد

خط الدفاع: محمد مرعي -أحمد رمضان بيكهام-محمد عبد السلام.

خط الوسط: كريم فؤاد-إمام عاشور-أكرم توفيق-ناصر ماهر- عمار حمدي

خط الهجوم: صلاح محسن -أحمد ياسر ريان