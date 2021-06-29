خاص لـ دوت الخليج ... مجلس الشيوخ يدرس تطبيق الكشف النفسي على المقبلين للزواج

/638037/خاص-لـ-تحيا-مصر--مجلس-الشيوخ-يدرس-تطبيق-الكشف-النفسي-على-المقبلين-للزواج

تقدمت النائبة الدكتورة دينا الهلالي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه الي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن الكشف النفسي للمقلبين على الزواج كشرط أساسي لعقد القران.

دوت الخليج يكشف تفاصيل تقدم النائبة دينا الهلالي باقتراح برغبة للكشف النفسي للمقبلين على الزواج

الكشف النفسي للمقبلين على الزواج

وأشارت النائبة الدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، فى الاقتراح المقدم منها، إلى أن توقيع الكشف النفسي للمقبلين على الزواج، سيُخفض نسبة الخلافات الزوجية الناتجة عن الاضطربات النفسية، فضلًا عن القضاء على جرائم القتل والعنف الاسرية التي تحدث من جانب الزوج أو الزوجة.

الجرائم الأسرية

ولفتت الدكتورة دينا هلالي ،عضو مجلس الشيوخ، أسوة بالوظائف التي يتم عمل كشف نفسي للحصول عليها ، ومنعا للجرائم الاسرية والعنف الاسري ،مشيرة إلى ان هناك بعض الأسر تخفي المرض النفسي سواء كان من جانب الزوج أو الزوجة خوفا من ان يكون وصمة عار .

مراكز الصحة الرسمية

طالبت النائبة دينا هلالي ، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وجود أماكن تتبع وزارة الصحة للكشف الطبي مثل الأمانة العامة للصحة النفسية من خلال لجنة طبية مشكلة توقع الكشف الطبي على المتقدمين، موضحة أنه عن طريق اللجنة يتم إقرار الطرفين بالموافقة او الرفض، ثم بعد ذلك الخضوع للعلاج النفسي فى المراكز الخاصة بالكشف النفسي.