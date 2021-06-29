/638036/قضايا-الدولة--لقد-أبهرت-ثورة-30-يونيو-العالم-وأظهرت-وعي-وجسارة-الشعب-المصري

هنأ رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر ، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع المستشارين، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو عام 2013.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تهنئة رئيس هيئة قضايا الدولة لرئيس عبد الفتاح السيسي

وجاء في بيان الهيئة: "لقد أبهرت ثورة 30 يونيو العالم وأظهرت وعي وجسارة الشعب المصري وقيادته العظيمة التي كانت من أهم أهدافها تصحيح المسار نحو تحقيق دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تحافظ على مقدرات ومستقبل الشعب المصري بجميع طوائفه لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار والأمن والأمان للدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

وأضافت: "الرئيس السيسي قاد سفينة الوطن نحو بر الأمان وحتى الآن وما حققه خلال تلك الفترة ويحققه على أرض الواقع من آمال وطموحات الشعب المصري في شتى المجالات".

واختتمت بيانها "نسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل شر وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. حفظ الله الوطن من كل شر وسوء.. وتحيا مصر".

وفي سياق اخر بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أمس، برقية تهنئة الي الرئيس عبدالفتاح السيسي، «رئيس جمهورية مصر العربية»، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وجاء بها : «في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، يُسعدنى أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد».

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي

وأضافت : «سيادة الرئيس، جسدت ملحمة ثورة 30 يونيو قدرة المصريين على صنع التاريخ وتعبيراً عن إرادة شعبية صادقة في العزم على انطلاق أزهى مراحل النضال الوطني بالبناء والتنمية والازدهار على أرض مصر.. لقد كان وسيظل بعون الله تكاتف المجتمع المصري العظيم ومؤسساته خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة علامة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر.. ورمزاً ناصعاً في مسار كفاح شعب أبى.. وانتصاراً لقيم الكرامة والعزة، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير».

يأتى هذا بالتزامن مع اقتراب ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، والتى حمل فيها المصريين جل قدرتهم لإزاحة الجماعة الإرهابية من الحكم، بمشاركة ملايين من الشعب المصرى.