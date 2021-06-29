/638042/رسميا-بيراميدز-يودع-أروابارينا-بعد-رحيله-عن-تدريب-الفريق

قررت إدارة نادي بيراميدز توجيه الشكر للمدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني، بعد الفترة التي قضاها في قيادة الفريق في الفترة الماضية، مع الفريق وما تم الوصول إليه من مجهود مع الفريق، ويستعرض دوت الخليج رسالة النادي السماوي للأرجنتيني أروبارينا.

عقد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز جلسة مع المدرب الأرجنتيني اليوم، تم خلالها الاتفاق على إنهاء عقده بالتراضي ليرحل عن تدريب الفريق بصحبة جهازه الفني الأجنبي.

ووجه فريق بيراميدز للأرجنتيني أوربارينا رسال يتمنى نادي بيراميدز التوفيق للمدرب الأرجنتيني فيما هو قادم خلال الفترة المقبلة وشكره على الفترة الماضية التي قضاها في مهمة تدريب الفريق.

رباعي الأهلي «المطاريد» الأكثر تضررا

يعتبر رباعي الأهلي " عبدالله السعيد، رمضان صبحي ، شريف إكرامي ، أحمد فتحي " أكثر اللاعبين تضررا، والتي أصبح موقفهم صعب للغاية بعد انباء بيع نادي بيراميدز عقب النتائج المخيبة للآمال خلال الفترة الماضية كان أخرها خروج الفريق من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام الرجاء المغربي.

لاعبي الأهلي

وخسر لاعبي رباعي النادي الأهلي الدعم الجماهيري بعد خروجهم من القلعة الحمراء بطريقة أثارت غضب الجماهير، ويعد الثنائي عبدالله السعيد و رمضان صبحي هما الثنائي الأكثر حظا من الغضب الجماهيري بسبب طريقة خروجهم من النادي ، حيث فضل الثنائي الأموال للإنتقال للنادي السماوي.

رمضان صبحي

وأثار رمضان صبحي غضب جماهير النادي الأهلي بعد أن رفض التجديد للقلعة الحمراء ، والانتقال لصفوف نادي بيراميدز كاشفا أن اللعب مع النادي السماوي سيكون ناجح بسبب «طموح» النادي ومؤسساته، وذلك قبل أن تسخر بعض جماهير الكرة المصرية من رمضان صبحي حيث فشل اللاعب في تحقيق أي بطولة منذ الانتقال لصفوف فريقه الجديد وفي المقابل حصد المارد الأحمر العديد من الألقاب المحلية والإفريقية، كذلك الأمر بالنسبة لعبدالله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي.

ومن المقرر أن تكون وجهة اللاعبين القادمة هي الدوريات الخليجية حيث يصعب عودة الرباعي لصفوف القلعة الحمراء حفاظا على مبادئ النادي الأهلي، وعدم إثارة الجماهير ضد مجلس إدارة المارد الأحمر.