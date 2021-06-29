يوم رقابي بامتياز.. 4 ساعات من المواجهات الساخنة مع وزير العدل.. الخطيب تحت قبة الشيوخ..واحتفاء نيابي بذكرى ثورة 30 يونيو

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واصل مجلس النواب تأدية الأدوار البرلمانية المكثفة، على الأصعدة التشريعية والرقابية والخدمية، حيث جاءت الجلسة العامة اليوم، استكمالا للجهود التاريخية التي يبذلها المجلس تحت قيادة رئيس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي.

يرصد دوت الخليج الموضوعات الدسمة ومحاور النقاش وقوام أجندة أعمال المجلس، في أسبوعه الحالي الذي بدأ مع الجلسات العامة الأحد، حيث شهدت الجلسات مواجهات قوية مع وزير العدل المستشار عمر مروان، بخلاف نشاط ملحوظ للجان مجلس الشيوخ، واحتفاء برلماني بذكرى ثورة 30 يونيو.

وزير العدل

شهدت الجلسة العامة في البرلمان اليوم، مناقشة 31 أداة رقابية مواجهة لوزير العدل، تتضمن 30 طلب إحاطة وسؤال، عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات.

بعدها أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، نجاح الوزارة خلال الفترة الماضية في حل أزمة التكدس الذى كانت تشهده مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من خلال فتح فروع التوثيق بمكاتب البريد، بواقع 109 مكتب.

وأوضح الوزير أن السبب في اختيار مكاتب البريد أنها مميكنه وبالتالي يسهل تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بسهولة.

ولفت مروان إلى التعاون المستمر مع وزير الاتصالات بشأن تطوير مقرات الشهر العقاري بمختلف المحافظات، قائلاً: "هناك أماكن تحتاج إلى خطوط ربط، ويجري التنسيق مع وزير الاتصالات في هذا الشأن وهناك تعاون علي أعلي مستوي، لكننا لا نستطيع العمل على الجميع مرة واحدة".

كما وجه وزير العدل، الشكر لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة زايد لتعاونها في طلبات تنفيذ سيارات متنقلة أو شراء وتخصيص أماكن للوزارة.

وبالنسبة لمطالب بعض النواب بشأن إضافة مقار وفروع جديدة لمكاتب الشهر العقاري في دوائرهم أو موظفين، أوضح المستشار عمر مروان أنه يجري النظر في جدوى عمل مكتب جديد في المنطقة المذكورة، وقد يتبين عدم وجود جدوى اقتصادية بفتح مكتب جديد مع كفاية المقرات القائمة بالفعل، ويتم الإرجاء لحين تقديم خدمات مستحدثة.

وحول ما تحدث عنه النواب بشأن العجز في مقرات الشهر العقاري في 6 أكتوبر، أكد وزير العدل أن أكتوبر بها 13 مقرا ومأمورية شهر عقاري، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمقر أوسيم فحالته صعبة بالفعل وتم استئجار مقر بديل واستغلاله لكن يبقى توصيل خط الربط بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

تطوير السكك الحديدية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتين بقروض لصالح تطوير السكك الحديدية، وجاءت الاتفاقيات على النحو التالي: 1-قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو .

2-قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

الخطيب وحسن مصطفى

اضطلع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية ، بإمداد "مجلس الشيوخ" برؤى تطوير القطاعات الرياضية، حيث كشف النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تفاصيل اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب إبراهيم حجازي، بحضور كل من الكابتن حسن مصطفى، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال دياب: وجهنا الدعوة للكابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لحضور اجتماع اللجنة اليوم، في أول مبادرة من اللجنة بشأن الحوار مع أهل الخبرة فى قطاع الرياضة.

المناقشات بصفة عامة حول شكل الرياضة فى مصر لاسيما بعد تطبيق قانون الرياضة خلال الأربع سنوات الماضية، وحول السلبيات والايجابيات وراء تطبيقه على أرض الواقع، وحول التعديلات التي من المقترح إدخالها عليه لتحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية وفى مجال الرياضة، وقد تم التوصل إلى 12 نقطة سيتم الإعلان عنها بحضور الوزير واللجنة الثلاثية المسئولة عن ذلك.ذكري

ذكرى 30 يونيو

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، قال فيها:" تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصرى ومصرية، ذكرى الثلاثين من يونيو التي استعدنا فيها مصر ممن أرادوا اختطاف هويتها، حيث خرجت الملايين تتقدمهم عظيمات مصر وشبابها وشيوخها، محطمين القيود ومتخطين السدود، يستظلون بعلم الوطن في حماية جيش الشعب وشرطته، ليضعوا نهاية لعام حالك السواد."