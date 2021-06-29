/638034/خلى-بالك--تحويلات-مرورية-بسبب-أعمال-محور-الفردوس

أعلنت الإدارة العامة لمرورالقاهرة، اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، عن تحويلات مرورية بسبب استكمال أعمال محور الفردوس لمدة 30 يومًا، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، وجرى وضع خطوط سير بديلة لسيارات المواطنين، لضمان تحقيق نسب سيولة مرورية عالية.

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وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ مشروع أعمال محور الفردوس بشارع أحمد سعيد.

تنفيذ أعمال القواعد الخرسانية بشارع أحمد سعيد

وبدأ تنفيذ أعمال القواعد الخرسانية بشارع أحمد سعيد فى الوصلة من شارع السرجانى وحتى شارع العباسية بالاتجاهين، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 29/6/2021 ولمدة 30 يومًا، وسيتم تنفيذ الأعمال ليلًا ونهارًا، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لشارع أحمد سعيد بالاتجاهين، وكذلك الاستبقاء على حارة مرورية بعرض 2,5 متر بشارع أحمد سعيد للقادم من تقاطعه مع شارع العباسية وحتى ميدان تاكى لخدمة قاطنى المنطقة السكنية.

وسيتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم من ميدان الفردوس اتجاه ميدان العباسية: تحويل حركة المرور يمينًا شارع عبدالله محمد ثم يسارًا شارع المستشفى اليونانى والتحويل السابقة ثم يمينًا شارع السرجانى ثم يسارًا شارع العباسية، وتحويل حركة المرور يمينًا شارع سليم عبده، التحويلة السابقة فيمينًا شارع السرجانى فيسارًا شارع العباسية.

- اتجاه ميدان العباسية: تحويل حركة المرور يمينًا شارع عبدالله محمد فيسارًا شارع المستشفى اليونانى فيمينًا شارع سبيل الخازندارة فيسارًا شارع السكة البيضاء فيمينًا شارع فخرى عبدالنور تجاه ميدان العباسية.

- القادم من محطة مصر بميدان رمسيس: تحويل حركة المرور يمينًا شارع الجيش فالدوران والعودة من ميدان الجيش تجاه شارع السرجانى فيمينًا شارع الطرابيشى فيسارًا شارع سك العملة من ميدان الحلبى فيسارًا شارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث تجاه ميدان تاكى.

وفى السياق ذاته تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.