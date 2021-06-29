/638033/تصدي-الشناوي-في-كأس-العالم-روسيا-2018-يرصد-من-أفضل-التصديات

نشر الموقع الرسمي لبطولة كأس العالم روسيا 2018، صورة لحارس مرمي الأهلي والمنتخب الوطني محمد الشناوي، وهو يتصدي لهجة من لويس سواريز لاعب فريق أتليتيكو مدريد ومنتخب أوروجواي، في دور المجموعات، ويستعرض دوت الخليج تصدي الشناوي لهجمة سواريز.

تصدي محمد الشناوي للعديد من الكرات في تلك المباراة من هجمات منفردة عليه من قبل سواريز وكافاني، ليحسم الشناوي رجل المباراة في الظهور الأول في بطولة كأس العالم، وجاءت الصورة التي نشرها الموقع بتصدي الشناوي لكرة من سواريز الذي كان منفرد على المرمي، في أول الهجمات الخطرة في المباراة.

نتيجة مباراة مصر وأوروجواي

حسم المنتخب الأوروجواي نتيجة المباراة بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الأولى من بطولة كأس العالم، جاء الهدف الوحيد في المباراة والحاسم للقاء من خلال ضربة حرة من الجانب الأيمن من الملعب يرتقي عليها مدافع الأوروجواي ويسكنها الشباك علي يسار لشناوي.

واكدت شبكة BBC البريطانية أن ليفربول رفض انضمام محمد صلاح لصفوف المنتخب المصري خلال مواجهات أولمبياد طوكيو 2021 والتي من المقرر أن تنطلق خلال الشهر المقبل.

موقف محمد صلاح من أولمبياد طوكيو

الجدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم اعلنت عن جدول مباريات ليفربول الإنجليزي هذا الموسم وبمشاركة محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب المصري، ويستعرض دوت الخليج مواجهات ليفربول في بداية الدوري والتي يستهل مشوارها بمواجهة الصاعد حديثا نوريتش سيتي في الرابع عشر من أغسطس الجاري.

مواعيد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويواجه ليفربول في بداية الموسم فرق نورويتش سيتي (خارج أرضه) في الرابع عشر من شهر أغسطس بينما يلقتي بيرنلي في الحادي والعشرون من الشهر القادم ، بينما يواجه الريدز منافسه تشيلسي (أنفيلد) في الثامن والعشرون من الشهر ذاته، وتشهد تلك الفترة الأداور الثانية للمنتخب الأولمبي في حال تأهله للأدوار النهائية والتي تبدأ في بداية أغسطس القادم.

ويواجه محمد صاح شبح المشاركة مع المنتخب الأولمبي بسبب رفض ليفربول مشاركة اللاعب بداعي الغياب عن مواجهات قوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، وهو الأمر الذي تلاشى قليلا بعد إعلان رابطة الدوري مواجهات الفريق في بداية الموسم.