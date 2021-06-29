/638032/النائب-أحمد-زيدان-قانون-فصل-الموظف-الإخواني-رادع-لكل-العناصر-الإرهابية-فيديو

أشاد النائب احمد زيدان عضو مجلي النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بمشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أنه من الضروري وجود رادع قانوني للافكار الارهابية والمتطرفة، للتصدي لها.

دوت الخليج يرصد رأي النائب أحمد زيدان في قانون فصل الموظف الأخواني

وأضاف النائب أحمد زيدان خلال الجلسة العامة، ان قانون فصل الموظف الأخواني، يهدف بشكل أساسي للحفاظ على الخدمة العامة المقدمة للمواطن المصري، وذلك لأن الموظفين المنتمين للجماعات المتطرفة، يقوموا بعمل اشاعات مغرضة بهدف اثارة الرأي العام لضياع مجهودات الدولة.

ولفت عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أنه يوجد فارق كبير بين الموظف الفاسد الذي يسعى إلى العوده لعمله مرة أخرى من خلال تقديم مستندات تثبت صحة موقفه، والموظف الإرهابي الخائن الذي يسعى الى تدمير وطنه.