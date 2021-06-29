بكلمات مؤثرة..الوسط الفني ينعي أنسي ساويرس

/638030/بكلمات-مؤثرةالوسط-الفني-ينعي-أنسي-ساويرس

حرص عدد كبير من النجوم داخل الوسط الفني على نعي رجل الأعمال والملياردير الكبير أنسي ساويرس الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 91 عامًا تاركًا خلفه ملايين الثروات ولكن تبقى الذكريات الجميلة هي الخالدة في عقول محبينا.

دوت الخليج يكشف دعم الوسط الفني لعائلة انسي ساويرس بعد وفاته

كانت الفنانة المصرية يسرى أولى الداعمين لعائلة أنسي ساويرس اذ كتبت عبر موقع تويتر: "فقدنا اليوم رمز من رموز رجال الأعمال العظيمة في مصر والوطن العربي، رجل صاحب قلب وعقل ورؤية عظيمة، كان أكثر الناس محب لوطنه، خالص العزاء للسيدة يسرية لوزة والأبناء نجيب وسميح وناصف ساويرس في وفاة والدهم أنسي ساويرس، تغمده الله برحمته وألهمهم جميعا الصبر والسلوان".

بشرى تستعيد مواقف أنسي ساويرس معها

كشفت الفنانة بشرى عن بعض التفاصيل والصفات التي يحملها الراحل أنسي ساويرس من خلال توضيح مدى قربها منه وحرصه الدائم على الوقوف بجانبها، قائلة: "قدنا اليوم رجلا لن يتكرر... رجل مصرى صعيدى أصيل لم يتخلى حتى عن لهجته و رمز من رموز الاقتصاد الوطنى فى مصر، مثل من الأمثلة النادرة لرجال الأعمال، كان لى الحظ أن أعرفه عن قرب بروحه الجميلة وخفة ظله وذكائه وكرم أخلاقه وإحساسه بالناس وقربه منهم. وقف معى فى مواقف كثيرة كان بمثابة أب روحى ومُعلم كما وقف مع غيرى و كانت أعماله وشركاته سببا فى فتح بيوت كثيرة وأسرًا كثيرة تدعو له، فى مشواره الكثير من أعمال الخير المعلن منها والخفى ربما أكثر، رجلا شجاعا صاحب مواقف ويقف مع الحق وذو إرادة وعزيمة قوية... احترم العلم و آمن أن المال بدون علم واجتهاد وعمل جاد مستمر ليس كافيا للنجاح".

وتابعت معربة عن حزنها: "حزن كبير اليوم نشعر به أنا وأسرتى والكثير من المصريين. هتوحشنا قوى قوى يا عمو أنسى أو يا أنسى بيه كما تعود الكثير أن ينادونه. خالص العزاء للمهندسين نجيب وسميح وناصف وزوجته السيدة العظيمة يسرية لوزة وسائر الأحفاد وكافة أبناءه من العاملين فى شركات أوراسكوم واصدقاءه المقربين و كل من كان لهم ملهما بشخصيته وسيرته ومشواره وعمله. ربنا يرحمك رحمة واسعة يا أغلى الناس... الغائب الحاضر لن ننساك أبدًا".

نجلاء بدر تساند زوجة أنسي ساويرس

بينما كتبت الفنانة نجلاء بدر عبر موقع انستجرام: "فقدنا اليوم رجل العزيمة والإرادة والعلم والعمل والحب، والاب، رجل الأعمال المصري أنسي ساويرس، خالص العزاء للأسرة والأبناء، والسيدة العظيمة حرمه بسرية لوزة وسائر الأحفاد، والعائلة والأصدقاء وكافة الأبناء العاملين في شركة أوراسكوم".

هند صبري تشيد بأنسي ساويرس وتصفه بالعصامي

ووجهت الفنانة التونسية هند صبري بعض كلمات الثناء للراحل أنسي ساويرس، فكتبت: "فقدنا رجلًا عصاميًا أسس عائلة اقتصادية لم تبرع فقط في الاقتصاد؛ لكنها برعت في دعم الفن والثقافة المصرية والعربية.. وداعًا المهذب الخلوق أنسي ساويرس.. وخالص العزاء لزوجته يسرية لوزة وابنائه وعائلته الكبيرة"

عمرو يوسف يواسي أبناء أنسي ساويرس

وقدم عمرو يوسف عزاءه لأبناء أنسي ساويرس قائلًا: "خالص عزائي للمهندس نجيب ساويرس والمهندس سميح ساويرس والأسرة الكريمة في وفاة والدهم عميد عائلة ساويرس المهندس أنسي ساويرس، اللهم ارحمه وأغفر له وأدخله فسيح جناتك".

عمرو دياب يدعم نجيب ساويرس

وأعرب النجم عمرو دياب عن خالص تعازيه من خلال موقع تويتر، قائلًا: "خالص عزائي للمهندس نجيب ساويرس والعائلة في وفاة المهندس أنسي ساويرس تغمده المولى برحمته والهمهم الصبر والسلوان".

وكتب هاني رمزي: "خالص عزائي للمهندس نجيب ساويرس وسميح ساويرس، في رحيل رجل الأعمال الكبير أنسي ساويرس، كان مصريًا أصيلًا محب لوطنه، وعطائه كان عظيمًا، عزائي لأسرته وكل محبيه".