غدًا.. محاكمة 215 متهما بقضية «كتائب حلوان» ومحاكمة 12 متهما بالقضية« داعش العجوزة»

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تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأبعاء 30 يونيو 2021 العديد من المحاكمات التى تهم الرأى العام « محاكمة 12 متهمًافي قضية داعش العجوزة و نظر الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور يتهم فيها سما المصري بـ« سب وقذف»وسماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان".

محاكمة 12 متهما بالقضية« داعش العجوزة»

تشهد الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، ، اليوم الأربعاء ثالث جلسات محاكمة 12 متهما بالقضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طورئ، المقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش العجوزة"، لجلسة 30 أغسطس لسماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشرينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان"

كما تستمع الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، لمرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

واتهمت النيابة الجناة بأنهم فى غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، بتولى المتهم الأول قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وأنضم المتهمون من الثانى حتى الأخير لعناصر إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثانى عشر مولوا العناصر الإرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.

« سما المصري ومرتضى منصور»

كما تنظر ايضًا،محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور يتهم فيها سما المصري بـ« سب وقذف».

جدير بالذكر تنازل رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور ، في وقت سابق عن 8 قضايا «سب وقذف» ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.

وكانت رفضت المحكمة الإقتصادية، استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.

كما تقضي سما المصري حكمًا بالحبس في قضية تحريض على ممارسة البغاء وسب وقذف ريهام سعيد.