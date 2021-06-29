بشكل نهائي .. محمد صلاح خارج منتخب مصر الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو

محمد صلاح خارج تشكيل منتخب مصر الأوليمبي المشارك في أوليمبياد طوكيو 2021... هذا هو القرار النهائي الذي اتخذته نادي ليفربول المحترف فيه النجم المصري محمد صلاح بعد تحفظ ناديه على تواجد اللاعب في الاوليمبياد.

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاوليمبي على استبعاد اللاعب من القائمة النهائية المشاركة في الاوليمبياد و التي سيتم الإعلان عنها غدًا بعدم عدم الوصول إلى اتفاق بين اتحاد الكرة و إدارة ناديه لتواجد اللاعب ضمن اللاعبين الثلاثة الكبار للمشاركة في الاوليمبياد.

يعلن غدا الأربعاء، شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 22 لاعبا، بواقع 18 لاعبا يشاركون فى الدورة الأولمبية و4 لاعبين فى القائمة الاحتياطية.

وحدد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، يوم 6 يوليو المقبل موعدا لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم فى أوليمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.

كما قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، خوض مباراتين وديتين فى شهر يوليو المقبل فى ختام الاستعداد لمشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوم 22 يوليو المقبل.