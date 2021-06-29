احتفالات صاخبة فى إنجلترا منذ السابعة صباحا قبل مواجهة ألمانيا في يورو 2020"صور"

احتشدت جماهير إنجلترا منذ الساعة السابعة صباحاً في ساحة استاد "ويمبلي" قبل مباراة ألمانيا التي ستقام في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حالياً وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل وتستضيفها 11 مدينة مختلفة بمشاركة 24 منتخباً.

ورصدت عدسات الصحف البريطانية تجمع الجماهير الإنجليزية لدعم منتخب بلادها في اللقاء المرتقب أمام ألمانيا والذي سيحدد هوية الفريق الصاعة لدور ربع نهائي "يورو 2020".

وقالت صحيفة "ذان صن" البريطانية إن الجماهير ملأت الحانات في جميع أنحاء البلاد منذ الصباح الباكرة حيث اكتست لندن باللونين الأحمر والأبيض من خلال إطلاق الألعاب النارية والشماريخ.

وأوضحت الصحيفة أن المشجعون تجردوا من ملابسهم وأحدثوا فوضى في ساحة ملعب "ويمبلي"، حيث يتسلقون الأشجار وهم يشربون البيرة والشمبانيا ويقومون بإلقائها في الهواء في تعبير عن احتفالهم بالمنتخب الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة ان نحو 5 ملايين زجاجة سيتم بيعها على الأقل اليوم خلال فعاليات مباراة إنجلترا ضد إلمانيا.

وتعود آخر مواجهات منتخبى ألمانيا ضد إنجلترا فى اليورو على ملعب "ويمبلي" إلى يورو 1996، حيث استطاع منتخب الماكينات التفوق بركلات الترجيح فى نصف النهائي، فى المباراة التى كان فيها لاعبا جاريث ساوثجيت المدير الفنى الحالى للأسود الثلاثة.

وآخر مواجهة جمعت منتخبا ألمانيا وإنجلترا فى بطولة كبرى، كانت خلال منافسات كأس العالم 2010 فى جنوب أفريقيا، حين تغلب منتخب ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدف فى دور الـ16.

وتأهل منتخب ألمانيا إلى دور الـ16 من كاس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد تعادله الإيجابى مع نظيره منتخب المجر بنتيجة 2 - 2، فى اللقاء المثير الذى جمعهما مساء الأربعاء الماضى، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة السادسة فى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

جماهير إنجلترا

جماهير إنجلترا

جماهير إنجلترا

جماهير إنجلترا