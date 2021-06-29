محافظ كفر الشيخ: الكشف على 4 آلاف و664 مواطنًا خلال قوافل طبية

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم الثلاثاء، أنه تم الكشف على 4 آلاف و664 مواطنًا خلال قوافل طبية تم تنظيمها ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، تحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة.





ووجه نور الدين، الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة، بالاستعداد للحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، وعقد الدورات التدريبية اللازمة لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الاجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقًا لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

من جهتها، اجتمعت الدكتورة سوسن سلام مع الدكتور طارق الشربينى وكيل المديرية ومديرو ورؤساء القسم الوقائى، ومراقبو أول الإدارات الصحية بالمحافظة، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى سيتم تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة القادمة.

وقالت: "إن التطعيم يشمل جميع الأطفال المصريين والمقيمين من غير المصريين بالمحافظة من سن يوم حتى 5 سنوات، ويتم التطعيم من منزل لمنزل لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة".

وأضافت أن مستشفى الجلدية وقعت الكشف الطبى على 3.049 مريضًا خلال الأسبوع الماضي، وتم صرف 15 قرار علاج على نفقة الدولة، وصرف علاج شهرى لـ39 مريض جذام.. أما بقرية النورى فى مركز سيدى سالم، تم الكشف على 1.615 مواطنًا وصرف العلاج بالمجان خلال 12 عيادة لـ 9 تخصصات، وإجراء التحاليل لـ237 مترددًا، وتحويل 47 مريضا لاستكمال العلاج لأقرب مستشفى.

كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، فضلًا عن تدشين عدد من الندوات التثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد.