جدة - نرمين السيد - يشرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، الشكل النهائى لامتحانات الثانوية العامة 2021، والتى من المنتظر أن تعقد فى 10 يوليو المقبل، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر لطلاب الشعبة الأدبية.





وأكد بيان لوزارة التربية والتعليم، أن حديث الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد الآن، سيتضمن أيضًا الحديث عن تأمين لجان الامتحانات وتجهيزها فى جميع محافظات الجمهورية، وتركيب كاميرات المراقبة داخل اللجان، لضبط أى محاولات غش، إضافة إلى شرح وافر لجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا. لمتابعة البث المباشر للمؤتمر الصحفى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر.. وزير التعليم يوضح الشكل النهائى لامتحانات الثانوية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.