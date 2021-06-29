أول صورة من صلاة الجنازة على الراحل أنسى ساويرس

جدة - نرمين السيد - شهدت جنازة رجل الأعمال أنسى ساويرس والذى توفى بعد رحلة طويلة وصراع مع المرضى، عن عمر ناهز 91 عاما، حضور أفراد العائلة وأسرته، والتى أُقيمت فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، بكنيسة الملاك والعذراء بمنطقة الجونة بالغردقة.





واقتصر الحضور فى الجنازة على عدد محدود من العائلة والأقارب وبعض الشخصيات، من بينهم جون طلعت، ورامى لكح، ومنير غبور، وسط اتباع للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا. أنسى ساويرس، من مواليد 14 أغسطس 1930 ويبلغ من العمر 91 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم، وبدأ حياته فى سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها "انسى ولمعى" كان نشاطها يتمثل فى تمهيد الطرق وحفر ترع الرى، إلا أنها تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا وبقى ساويرس على رأسها 5 سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966، وعمل هناك أيضا فى المقاولات قبل أن يرجع إلى مصر فى منتصف السبعينات.

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