فيديوجراف.. المستشار هشام بركات شاهد على جرائم الإخوان

جدة - نرمين السيد - تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى السادسة على حادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال سيارة مفخخة بالتزامن مع مرور موكبه في منطقة مصر الجديدة، صباح يوم 29 يونيو 2015، الموافق 12 رمضان.





وخلال عمله كنائب عام أصدر قرارات كفض اعتصام رابعة وإحالة محمد مرسى لمحكمة الجنايات والتحفظ على أموال عدد من قيادات الجماعة، ما جعلهم يقررون الانتقام منه، واغتياله.

ففى سبتمبر 2013، أحال المستشار هشام بركات، محمد مرسى و14 قياديا إخوانيا لمحكمة الجنايات بأحداث الاتحادية، وفى أغسطس 2013 أحال 23 متهمًا من تنظيم أنصار الشريعة للمحاكمة الجنائية.

وفى نوفمبر 2013، أحال 40 إخوانيا للمحاكمة الجنائية فى أحداث النصب التذكارى، أما فى ديسمبر 2013 فأحال محمد مرسى مجددا و35 قياديا إخوانيا للمحاكمة لتخابرهم مع منظمات أجنبية.

وفى أثناء مرور موكب النائب العام الراحل بمنطقة مصر الجديدة، فى 29 مايو 2015، انفجرت سيارة مفخخة ماركة "إسبرانزا"، ولقى بركات استشهاده أثناء محاولة إسعافه بمستشفى النزهة الدولى، وتمكن قطاع الأمن الوطنى من القبض على 53 إرهابيا من إجمالى 67 متهما فى القضية التى حملت رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.

وعقدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، 36 جلسة علنية لمحاكمة 67 متهما، بمقر معهد أمناء الشرطة، فى الفترة من 14 يونيو 2016 إلى 22 يوليو 2017.

ففى 22 يوليو 2017، قضت المحكمة بمعاقبة 28 متهما بالإعدام منهم 13 هاربين، وتعاقب 15 آخرين بالسجن المؤبد، و8 بالسجن المشدد 15 عاما، و15 بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهمين اثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وفى 25 نوفمبر 2018 أيدت محكمة النقض إعدام 9 إرهابيين، وتصحح الأحكام لـ6 آخرين إلى السجن المؤبد، وتؤيد باقى الأحكام.

وأخيرا فى فبراير 2019، نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية أحكام الإعدام بحق 9 مدانين فى الجريمة.