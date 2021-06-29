الدقهلية.. اعتماد 20 مخططًا لعدد من القرى والمدن على مستوى المحافظة

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، 20 مخططًا تفصيليًا معدلًا للمدن والقرى فى إطار العمل على الانتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة، موضحًا أن إجمالى ما تم اعتماده من مخططات منذ بداية 2020 يصل حتى الآن إلى 153 مخططًا.





وقال مختار، فى تصريح اليوم الثلاثاء، إن تلك القرى تضمنت قرى بهوت مركز نبروه، (كفر بربرى - كفر عطا سليمان) مركز ميت غمر، سنبخت بمركز أجا، المحلاوى بمركز الجمالية، (طوخ الأقلام - المقاطعة - طرانيس العرب - السنبلاوين)، (أولاد علم - الطوابرة) بمركز المنزلة، (الميهى - صدقا) بمركز تمى الأمديد، منطقة عمر أفندى ببلقاس، أرض الدريسة بمركز طلخا، وحى غرب المنصورة ومدن (منية النصر - شربين - دكرنس - بنى عبيد - الكردى). وأكد أن المخططات التى تم اعتمادها يبدأ العمل طبقا لها ابتداءً من يوم نشرها بالجريدة الرسمية وذلك تيسيرًا على المواطنين فى الحصول على التراخيص اللازمة للبناء فى هذه المدن والمراكز والقرى. وأشار إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التى تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة، وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008.

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