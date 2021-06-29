بحضور الفريق أسامة ربيع.. افتتاح شركة قناة السويس للأمن والحراسات

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صرح الفريق أسامة ربيع، خلال كلمته على هامش فعاليات افتتاح الشركة، بأن هذا الكيان الجديد سيلعب دورًا حيويًا فى رفع كفاءة تأمين وحماية كافة المبانى والمواقع الإدارية والسكنية التابعة للهيئة فى مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
وأكد رئيس الهيئة أن الشركة الجديدة حرصت على انتقاء كفاءات أمنية تتمتع بمواصفات جسدية لائقة وإجراء اختبارات لياقة بدنية وذهنية متقدمة، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية مكثفة ودورية لتمكين أفراد الأمن من أداء مهام التأمين المُكلفين بها على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن قناة السويس للأمن والحراسات ساهمت فى توفير قرابة 400 فرصة عمل مباشرة للشباب من مدن القناة، انطلاقًا من الدور المجتمعى والاقتصادى للهيئة فى المشاركة فى تقليل معدلات البطالة.
وأعرب الفريق ربيع عن تطلع قناة السويس لأن تتوسع شركة الأمن والحراسات مستقبلاً فى تأمين منشآت حكومية وخاصة فى جميع أنحاء محافظات الجمهورية، للاستفادة من الكفاءات والمهارات التى تتمتع بها الكوادر الأمنية بالشركة.
يذكر أن شركة قناة السويس للأمن والحراسات، هى شركة مساهمة مصرية، وتعد إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.
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