رئيس جامعة مطروح يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - بعث رئيس جامعة مطروح، الدكتور مصطفى يوسف النجار، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، وهنأ جموع الشعب المصرى بذكرى الثورة العظيمة التى أنهت حالة الانقسام فى البلاد، ومنعت انزلاق مصر إلى نفق مظلم من الصراع والفتنة.





وقال رئيس الجامعة فى نص البرقية" يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن جميع أساتذة وطلاب ومنسوبى جامعة مطروح بخالص وأصدق التهانى وأطيب وأرق التمنيات بمناسبة الذكرى الثامنة لـ "ثورة 30 يونيو المجيدة"، التى ستظل عنوانًا لإرادة وعزيمة المصريين على مر الزمان". وأضاف النجار: "فى هذا اليوم الفارق الذى سيظل خالدًا فى تاريخ الوطن، خرج الملايين من المصريين إلى الميادين العامة فى شتى محافظات الجمهورية، فى مشهد حضارى أبهر العالم، وأثبت له قوة وعزيمة الشعب المصرى، الذى تمكن من استعادة هويته والانتصار لوحدته وتماسكه الوطنى فى مواجهة من يدعون للفرقة والانقسام، نسأل الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بجهدكم الموفور وعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية فى شتى مجالات التنمية وتقدمنا السياسى والاقتصادى، ليتحقق لشعب مصر العظيم بقيادتكم الحكيمة والرشيدة آماله فى التقدم والازدهار وتحقيق الاستقرار". واختتم رئيس الجامعة البرقية بقوله : "نعاهد الله بالوقوف خلف قيادتكم الرشيدة صفًا واحدًا، مؤيدين جميع خطواتكم على المستويين الداخلى والخارجى، وقيادة البلاد بحكمة واقتدار، ونثمن دوركم الوطنى فى إعادة مصر إلى المسار الصحيح واستعادة مكانتها وريادتها العربية والإفريقية والإقليمية والدولية".

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