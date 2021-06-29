/638028/الشوط-الأول-منتخب-الشباب-يتقدم-بهدفين-أمام-طاجيكستان-في-كأس-العرب

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ومنتخب طاجيكستان، بتقدم منتخبنتا الوطني بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب تحت 20 عام.

مشوار منتخب مصر ومنتخب طاجيكستان في بطولة العرب تحت 20 عام

تقام بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا في القاهرة، ويقوم بتنظيم البطولة الاتحاد العربي لكرة القدم، وبدأت البطولة يوم 20 يونيو وتنتهي يوم 6 يوليو المقبل. الجدير بالذكر أن منتخب مصر تصدر مجموعنه برصيد 9 نقاط ، حيث حقق الفوز على منتخب النيجر، بالإضافة إلى الفوز في مباراة منتخب الجزائر، ومنتخب موريتانيا، بينما احتل منتخب طاجيكستان المركز الثاني ضمن منافسات دور المجموعات في المجموعة الثانية

وتصدر منتخب مصر مجموعته بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بعد الفوز في افتتاحية البطولة على النيجر، ثم الجزائر في المباراة الثانية، قبل فوزه السبت على منتخب موريتانيا، لذا سيواجه غدًا الثلاثاء، منتخب طاجيكستان ثاني المجموعة الثانية ضمن الدور ربع النهائي لكأس العرب للشباب.

مواعيد مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب تحت 20 عاما

تبدأت مباراة منتخب مصر ونظيره طاجيكستان، في الخامسة من مساء غد الثلاثاء. يلتقي منتخب المغرب ومنافسه منتخب الجزائر، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء. بينما يلتقي منتخب منتخب السنغال ونظيره منتخب السعودية، غدا الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساء. بالإضافة إلى مباراة منتخب تونس ونظيره منتخب جُزر القٌمر، والتي تقام يوم الخميس في تمام الساعاة الثامنة مساء.

تشكيل منتخب مصر تحت 20 عام أمام منتخب طاجيكستان في بطولة

حراسة المرمي : أحمد نادر السيد

الدفاع : عبد الرحمن صميدة – محمد عبد النبي – طارق أمين و ماجد عبد الرحمن

الوسط :خالد عوض – عبد الرحمن أبو حمده – أحمد حواش – يوسف محمد – إيشو

الهجوم : أحمد ذكى شريف.