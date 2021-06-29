/638026/نائبة-التنسيقية-غادة-علي-مشروع-قانون-ملكية-المنشأت-الرياضية-يوفر-جهد-ووقت-البرلمان

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون "ملكية واستبدال الأراضى بين الوزارات لصالح الأراضى المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية" الذي تقدمت به نيابة عن التنسيقية يعتبر من أهم المشروعات التي ستحد من المشكلات والصدامات بين البرلمان والحكومة.

وأوضحت الدكتورة غادة علي، أن هناك العديد من النزاعات على مستوى محافظات الجمهورية بسبب ملكية الهيئات الرياضية والشبابية للأراضي المقام عليها المنشأت الرياضية أو عدمه، مشيرة إلى أن العديد من النواب يتقدمون بشكل مستمر بطلبات فردية لحل كل نزاع على حدى مما أرهق البرلمان وأضاع من وقته الكثير، ومن هنا جاءت الفكرة لإعداد مشروع قانون يحد من الصدامات ويوفر جهود النواب والبرلمان لقضايا مختلفة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الذي تقدمت به ينص، على تشكيل لجنة عليا لشؤون استبدال الأراضى لصالح مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الشباب والرياضة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، النقل، الموارد المائية والرى، الزراعة واستصلاح الأراضى، الأوقاف، المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، جهاز تنمية شبة جزيرة سيناء، على أن يكون وزير الشباب والرياضة مقررًا لها، موضحة أن دور اللجنة ‎دراسة فرص وإمكانية استبدال الأراضى لصالح توسعة مراكز الشباب والمنشآت الشبابية فى المحافظات والتنسيق مع الجهات المالكة للأراضى المنقول إليها بسبب زيادة الأنشطة وعدم استيعاب الأماكن الحالية لها.

وشددت النائبة غادة علي، أن دورها البرلماني يرتكز على حل المشكلات العامة التى لم تحسمها البرلمانات السابقة مع وضع مشروعات قوانين تخدم أكبر قطاع من المجتمع وتحل الكم الأكبر من المشكلات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية.