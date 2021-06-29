صحة النواب تناقش أزمة تجاوزات الأسعار في المستشفيات الخاصة.. وعمرو هندي: الحكومة وعدتنا بردع المخالفين «فيدو وصور»

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طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتعديل التشريعات المنظمة للتراخيص الطبية، وإصدار تشريع جديد لإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الصحة، ليتم ضبط المنظومة وحل مشكلاتها، وأن تكون هناك ضوابط ولوائح تنظم عمل القطاع الخاص في مجال الصحة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن مناقشة لجنة الصحة بمجلس النواب، لطلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو حسين هندي والمتعلق بتجاوز الأسعار فى المستشفيات.

اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو حسين هندي، بشأن تجاوزات الأسعار في المستشفيات الخاصة.

رئيس صحة النواب يؤكد على ضرورة مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالعلاج الحر

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، علي ضرورة مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالعلاج الحر، وإصدار قانون جديد لإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الصحة، يمنح التراخيص لكل المستشفيات، بما فيها المستشفيات الخاصة.

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أشرف حاتم، على أن القوانين القديمة للتراخيص الطبية يجب أن يتم تعديلها، لما بها من سلبيات وقصور، حتى يكون هناك تراخيص للأماكن وتراخيص للأشخاص.

كما طلب الدكتور أشرف حاتم، من ممثل وزارة الصحة بإدارة العلاج الحر، بأنه خلال شهرين أو ثلاثة سيتم تقديم تشريع جديد شامل للتراخيص الطبية، وقال إن اللجنة ستعقد جلسات استماع بشأنه.

عمرو هندي: هناك خلل في عمل المستشفيات الخاصة

وقال النائب عمرو هندي، مقدم طلب الإحاطة، إن هناك خلل في عمل المستشفيات الخاصة، وهناك تجاوز في أسعار الخدمات الطبية، دون مراعاة لظروف المواطنين، مطالبا بتشديد الرقابة علي المنشآت الطبية الخاصة، ووضع لائحة تحكم الأسعار وتمنع التجاوزات، ومن يخالف تتخذ ضده الإجراءات اللازمة.

وقال الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية، إن هناك خلل في إدارة العلاج الحر خلال الفترة الماضية، ومع تولي الدكتور هشام ذكي، هذه الإدارة مؤخرا، لابد أن يكون هناك نهج جديد في عملها، مطالبا بوضع لائحة أسعار تعتمدها وزارة الصحة، وتلتزم بها المستشفيات الخاصة، وتصور تشريعي لتغليظ العقوبات في هذا الصدد، وقال إن اللجنة ستعقد جلسة خاصة بشأن ملف العلاج الحر.

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكى، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أن هناك عمل وجهد كبير تبذله إدارة العلاج الحر وعلي مدار الثلاثة أسابيع الأخيرة، هناك حملات علي المستشفيات، وهناك حملات مكثفة حاليا علي المنشآت الطبية الخاصة في 11 محافظة، وسيتم إجراء حملات علي كل المنشآت والمستشفيات في كل المحافظات، وأي منشأة مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وتابع لدكتور هشام زكى، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية: "بالنسبة للتعديل التشريعي، نعمل حاليا علي تصور لتعديل تشريعي لضبط المنظومة، ونحتاج لدعم مجلس النواب".

النائب عمرو هندي يتحدث لـ دوت الخليج عن تفاصيل الاجتماع

وفى حديث لـ دوت الخليج، قال النائب عمرو هندي، إنه تقدم بطلب إحاطة بخصوص، ارتفاع الأسعار فى المستشفيات الخاصة، لافتا إلى أنه تم عقد حوار مع عدد من المستشفيات الخاصة والمقارنة بينها وبين مستشفيات آخري خاصة تقدم نفس الخدمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدا أن الحكومة وإدارة العلاج الحر، وعدت بإيجاد حلول لهذة المشكلة واتخاذ الاجراءات اللازمة.

مستشفيات بئر السلم

وطالب النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، بضرورة وجود حملات على المستشفيات التي تقدم خدمات جيدة، ولكن بأسعار مرتفعة لا تناسب المواطنين، لافتا الي وجود مستشفيات بئر السلم تقدم خدمة للمريض فى المنزل.

العلاج الحر

وطالب النائب محمد الوحش، ممثلى الحكومة بضرورة نفض الغبار من على العلاج الحر على غرار التأمين الصحي ، مؤكدا أن المواطن اتجه للعلاج فى القطاع الخاص نتيجة تردي الخدمة المقدمة له، موضحا أن مصر من اغلي الدول التي تقدم خدمة طبية قطاع خاص.