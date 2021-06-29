اسكان النواب توافق على قانون إنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين«صور»

/638024/اسكان-النواب-توافق-على-قانون-إنشاء-الاتحاد-المصرى-للمطورين-العقاريينصور

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على نص المادة 22 من مشروع قانون إنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، التى تنص على" استثناء من أحكام المادة (10) من القانون المرافق، يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويتكون من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري، وبحد أقصى خمسة عشر عضوا ويختار الوزير المختص من بينهم رئيسا ونائبين وأمينا للصندوق.

ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات في مجلس إدارة الاتحاد، ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص. قانون إنشاء المطورين العقاريين كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد القانون المرافق، ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ وذلك لمدة أربعة سنوات من تاريخ التعيين، وتعتبر دورة فى حالة ترشح أحد أعضائه. هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على ان تعاود الانعقاد 11يوليو. كماطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم تقديم أى طلبات إلى وزير العدل، خلال الجلسة العامة. وقال جبالى فى تنبيهه على النواب، " اللائحة الداخلية للمجلس، تمنع النواب تقديم طلبات للوزراء داخل القاعة، أرجو الإلتزام بذلك".

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