نجل «شوبير» يثير الجدل في مران الأهلي.. «صور»

واصل النادي الأهلي تدريباته الجماعية داخل”التتش” اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة بيراميدز، وشهدت المران تألق مصطفي شوبير حارس الفريق خلال التدريبات التي إقيمة بعد تصديه لهدف فيما تقمص شخصية محمد الشناوي حارس مرمي المارد الأحمر، حيث استعرض مهاراته في حراسة المرمي.

دوت الخليج يستعرض مران الاهلي:

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها يوم 7/1 يوليو من الشهر القادم، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز علي فريق الترجي التونسي حيث قام بتسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر ،على معلول عن طريق ضربة جزاء حصل عليها طاهر محمد طاهر، ثم أحرز الهدف الثاني محمد شريف من أسيست محمد مجدي أفشة، ثم سجل الهدف الثالث للمارد الأحمر حسين الشحات، والذي دفع به بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي، كبديل في بداية الشوط الثاني.

تشكيل الأهلي أمام الترجي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

ومن ناحيه اخري قد قرر سيد عبد الحفيظ المدير الفني للنادي الأهلي فرض مكافأت كبيرة للاعبي الفريق بعد إكتساح الترجي التونسي في نصف نهائي أفريقيا والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض وليد سليمان أمس الأحد في مران الفريق ، للإصابة في العضلة الأمامية واللاعب أجرى اشاعة وفي انتظار خروجها وعرضها على الجهاز الطبي للفريق لتحديد مدة اصابته.

شارك وليد سليمان في مباراة الترجي التونسي في النصف ساعة الأخيرة من المباراة، وظهر بشكل قوي في أخر أجواء المباراة في العديد من التمريرات الحاسمة لمحمود كهربا، والضغط علي الترجي من الأمام.

الكاف يختار مجدى أفشة كأفضل لاعب

اختارت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، على "تويتر"، محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الأهلى كأفضل لاعب فى مباراة الترجى التونسى التى انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد،ليصعد للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى، ويستعد لمباراته المقبلة أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقي.