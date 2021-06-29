/638020/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-إنجلترا-وألمانيا

أعلن الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن تشكيل منتخب بلاده أمام المنتخب الألماني، وفي الجانب المقابل أعلن الألماني يواكيم لوف المدير الفني للماكينات الألمانية، عن تشكيل منتخب بلاده في اللقاء أمام الإنجليزي في بطولة أمم أوروبا، ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين في المباراة.

والفائز من الفريقين سيلعب ضد السويد أو أوكرانيا يوم السبت في الدور ربع النهائي.

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب ألمانيا ومنتخب إنجلترا، بعد قليل في الساعة السادسة مساء، في لقاء الدور السادس عشر من بطولة أمم أوروبا 2020، على ملعب ويمبلي بلندن.

تشكيل منتخب إنجلترا:

حارس المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: هاري ماجواير- جون ستونز - كايل ووكر

الوسط: لوك شاو - كالفين فيليبس - ديكلان رايس - كيران تريبيير

الهجوم: بوكايو ساكا - هاري كين - رحيم سترلينج

تشكيل منتخب ألمانيا:

حارس المرمى: مانويل نوير

الدفاع: أنتونيو روديجير- ماتس هوملز - ماتياس جنتر

الوسط: روبن جوسنز- ليون جورتسكا - توني كروس - جوشوا كيميتش

الهجوم: كاي هافيرتز- توماس مولر - تيمو فيرنر

ألمانيا وإنجلترا

ويدخل المنتخب الألماني المباراة في محاولة تحقيق الفوز والصعود إلى الدور الربع نهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، وتحقيق البطولة في محاولة حصد اللقب الرابع لها في بطولة اليورو 2020، في حين يدخل المنتخب الإنجليزي في محاولة تحقيق الفوز وحصد اللقب الأول من البطولة.

نتيجة مباراة فرنسا وسويسرا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة أحداث مباراة المنتخب الفرنسي والمنتخب السويسري بنتيجة ثلاث أهداف مقابل ثلاث أهداف، في لقاء الدور الستة عشر من بطولة أمم أوروبا 2020، في لقاء شهد عليه ملعب أرينا ناسونالا.

دخلت المباراة للركلات الترجيح والتي جاءت من صالح الفريق السويسري، وتألق حارس المرمي، بالتصدي بالكرة الأخيرة في ركلات الترجيح من مبابي، في الركلة الأخيرة والحاسمة في التأهل للدور الربع نهائي.