«يورو 2020»: أول الضحايا رحيل مدرب هولندا

أصبح المدرب الهولندي فرانك دي بور أحدث ضحايا الخروج من بطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020 " ، بإعلان رحيله عن تدريب منتخب بلاده ، ويستعرض دوت الخليج أسباب رحيل بور من قيادة منتخب بلاده.

ونشر الاتحاد الهولندي لكرة القدم بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، يؤكد فيه ترك دي بور منصب المدير الفني لمنتخب هولندا، بناء على رغبته.

وأشار إلى الاجتماع الذي دار بين دي بور ومسؤولي الاتحاد، والذي أعرب خلاله دي بور عن عدم رغبته في الاستمرار بالمنصب، ليتم الاتفاق على الانفصال بشكل فوري.

تصريحات دي بور

وقال دي بور للموقع الرسمي لاتحاد: "قررت عدم الاستمرار كمدرب وطني، وذلك لعدم قدرتنا على تحقيق الهدف، وهذا أمر واضح".

وأضاف: "عندما توليت المهمة في 2020 اعتقدت أنها شرف وتحد، لكني كنت أيضا على دراية بالضغط الذي سيواجهني منذ اللحظة التي تم تعييني فيها".

وأشار المدرب الهولندي إلى تزايد الضغط عليه في الأيام الأخيرة، وهو ما وصفه بغير الصحي بالنسبة له وللفريق، الذي أكد أنه سيواصل سعيه نحو التأهل لكأس العالم 2022 خلال الفترة القادمة.