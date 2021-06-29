نائب بالشيوخ مهنئًا الرئيس بثورة 30 يونيو: صححت المسار ضد سماسرة الأوطان

جدة - نرمين السيد - هنأ النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى، بحلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، مضيفا أنها قضت على كل المحاولات لطمس الهوية الوطنية، وأن أبناء الشعب المصرى سطروا بإرادتهم ملحمة خالدة للحفاظ على تلك الهوية.





وأوضح عبدالماجد، فى بيان له اليوم، أن 30 يونيو جاءت لتبنى وطنا، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد سماسرة الأوطان، مشيرا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى نجحت فى استعادة الأمن وبناء الاقتصاد وغيره. وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسى منذ توليه الحكم عمل على تثبيت مؤسسات الدولة المصرية وتقويتها، وعمل نهضة اقتصادية شاملة فى كافة قطاعات الدولة، وإرادة حقيقة فى معالجة التحديات والتهديدات التى واجهت الدولة المصرية. ولفت النائب إلى أن المصريين والعالم أجمع يعلمون عودة مصر لريادتها إلى أفريقيا والمنطقة بأسرها، وكذلك عودة الأمن والأمان من جديد فى جميع أرجاء الوطن، مشيدًا بالمشاريع العملاقة التى تقوم بها القيادة السياسية بشكل مستمر.

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