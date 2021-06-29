محافظ بورسعيد يبحث إجراءات بدء تشغيل المطار بالتعاون مع الشركات السياحية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع عدد من ممثلى الشركات السياحية بمحافظات (بورسعيد - دمياط - الدقهلية - الإسماعيلية)، لبحث تفاصيل وإجراءات بدء تشغيل مطار بورسعيد بالتعاون مع إحدى الشركات السياحية.

وأضاف الغضبان أنه تم التعاون مع عدد من الشركات السياحية لتنشيط السياحة الداخلية بين بورسعيد ومدن (مرسى علم - شرم الشيخ - طابا) وبأسعار مناسبة للمواطنين، تماشيًا مع خطة المحافظة لوضع المحافظة على الخريطة السياحية لتصبح فى مصاف المدن السياحية.

ووجه المحافظ شكره لوزيرى الطيران والسياحة على جهودهما فى دعم خطة المحافظة لتطوير القطاع السياحى وتنشيط رحلات السياحة الداخلية، مكلفًا بعمل جدول للخريطة السياحية فى بورسعيد، مهنئًا الشركات السياحية وأصحاب الفنادق لعودة الرواج السياحى ببورسعيد من خلال بدء تشغيل المطار.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية تفاصيل الخدمات المقدمة بالشركة وسبل التعاون مع محافظة بورسعيد بمجال دعم رحلات السياحة الداخلية، مؤكدًا أن الشركة تعد من الشركات السياحية العالمية وتهدف لتقديم خدمة مميزة لأبناء بورسعيد وبأسعار مناسبة.