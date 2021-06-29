/638012/محمود-جابر-يعلن-الشكيل-الرسمي-لمنتخب-مصر-للشباب-أمام-طاجكستان

أعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 التشكيل الرسمي الذى سيبدأ به مباراته لمواجهة منتخب طاجكستان في الخامسة مساء اليوم بإستاد القاهرة ، ضمن مواجهات دور الثمانية لمباريات البطولة العربية التي تستضيفها مصر حتي 7 يوليو المقبل والتشكيل كالتالي:

ويرصد دوت الخليج قائمة المنتخب:

حراسة المرمي : أحمد نادر السيد

الدفاع : عبد الرحمن صميدة – محمد عبد النبي – طارق أمين و ماجد عبد الرحمن

الوسط :خالد عوض – عبد الرحمن أبو حمده – أحمد حواش – يوسف محمد – إيشو

الهجوم : أحمد ذكى شريف.

الجدير بالذكر أن فاز منتخب مصر للشباب مواليد 2003 على نظيره الموريتانى بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة كأس العرب التى تقام فى مصر، لتتصدر مصر قمة المجموعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على النيجر 2 / 0 ، وعلى الجزائر بهدف دون رد.

بدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد مسلم "كباكا"، أحمد عبد الوهاب رفاعى، محمد عبد النبى "شرقية"، عبد الرحمن أبو حمدة "رشدان"، أحمد رشدان، طارق أمين، ماجد عبد الرحمن، خالد عوض، أحمد عبد الحميد "ايشو"، بلال عبد الجليل، يوسف محمد.

وتصدر منتخب مصر مجموعته بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بعد الفوز في افتتاحية البطولة على النيجر، ثم الجزائر في المباراة الثانية، قبل فوزه السبت على منتخب موريتانيا، لذا سيواجه غدًا الثلاثاء، منتخب طاجيكستان ثاني المجموعة الثانية ضمن الدور ربع النهائي لكأس العرب للشباب.

وسيطر منتخب مصر للشباب على مجريات المباراة من البداية، وهدد مرمى موريتانيا أكثر من مرة قبل أن يسجل يوسف حسن مهاجم الفراعنة الهدف الأول فى الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول مستغلا تمريرة متقنة من الناحية اليسرى

في الدقيقة 66 احرز لاعب موريتاينا الهدف الأول، ولكن تم إلغاءه بداعي التسلل، بينما احرز الهدف الرابعة لمنتخب مصر اللاعب عبد الجواد في الدقيقة 81 من عمر اللقاء، سجل لاعب موريتانيا الهدف الاول في الدقيقة 83.

محمود جابر

أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه يتمنى أن يقود منتخب الشباب إلى أبعد مدى في البطولة العربية المقامة حاليا في مصر، بعد ضمان التأهل ، وقال محمود جابر :"أتمنى أن يصل منتخب الشباب لأبعد مدى في البطولة ولكن لى أهداف أخرى أسعى لتحقيقها مع اللاعبين".