/638010/تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-تشارك-في-ندوة-مصر-وأفريقيا-٧-سنوات-من-الإنجازات

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ندوة " مصر وأفريقيا ٧ سنوات من الإنجازات " والتي نظمتها كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة وكان في إستقبال أعضاء التنسيقية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور عطية طنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن مشاركة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى ندوة «مصر وأفريقيا 7 سنوات من الإنجازات». الدكتور الخشت: جامعة القاهرة تولي أهمية كبرى للعلاقات بالقارة الإفريقية وأكد الدكتور الخشت أن جامعة القاهرة تولي أهمية كبري للعلاقات بالقارة الإفريقية لذلك عملت علي تحويل معهد الدراسات الإفريقية إلي كلية للدراسات الافريقية. وتحدثت النائبة رشا أبو شقرة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي من خلال تجربة التنسيقية والمؤتمرات الشبابية. النائب عمرو درويش يؤكد على التطور الكبير للدور المصرى فى أفريقيا كما أكد النائب عمرو درويش علي التطور الكبير للدور المصري في القارة الإفريقية والإهتمام الذي تبديه القيادة السياسية للدائرة الإفريقية بإعتبارها أحد أهم دوائر الأمن القومي. ضم وفد التنسيقية كلآ من النائب عمرو درويش والنائب طارق الخولي والنائبة رشا أبو شقرة والنائب محمود بدر والنائبة رشا كليب والنائبة رحاب عبد الغني من أعضاء مجلس النواب ، والنائب محمد السباعي والنائب عمرو عزت حجاج والنائبة هيام فاروق من أعضاء مجلس الشيوخ ومن أعضاء التنسيقية كلآ من أحمد فتحي وأحمد الحمامصي وحسام الدين محمود.

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