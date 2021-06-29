جددت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، تجديد حبس «صفوان ثابت، ورجب السويركي»، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين وائل الشيمي ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تجديد حبس صفوان ثابت ورجب السويركي

تهم وجهتها النيابة للمتهمين

كانت النيابة وجهت اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

تمويل الإرهاب

وكانت قررت جهات التحقيق المختصة خلال شهر أبريل الماضي ، تجديد حبس كل من رجلي الأعمال السيد رجب السويركي، صاحب محلات «التوحيد والنور»، وصفوان ثابت، «رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية»، المنتجة للألبان ومنتجاتها والعصائر المعبأة في مصر، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل الإخوانية، بتهم تمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتمويل العناصر الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.