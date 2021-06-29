اختتام دورتان تدريبيتان لعدد من أعضاء النيابة الإدارية (صور)

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اختتمت اليوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبتشريف المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، دورتان تدريبيتان لعدد من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وذلك بالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي.

دوت الخليج يرصد في السطور التاليه تفاصيل اختتام دورتان تدريبيتان لعدد من أعضاء النيابة الإدارية

وذلك ضمن سلسلة متتالية من الدورات التدريبية تم عقدها في إطار برتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات السادة اعضاء النيابة لمواكبة كافة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإداري وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

أعضاء النيابة الإدارية

وكانت الدورة التدريبية المتخصصة الأولى قد شارك فيها عدد (١٥٠) من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.

وجاءت الدورة التدريبية الثانية والتي شارك فيها (٢٧) من السيدات والسادة المستشارين مديري النيابات، للتدريب على أسس ومهارات القيادة والإدارة.

وفي الختام، تفضل السيد المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة والسيدة الدكتورة رشا راغب - المدير التنفيذي للأكاديمية بتسليم شهادات إتمام الدورة التدريبية لمديري النيابات المشاركين،

كما تم تسليم شهادات إتمام دورة تدريبية لعدد من الإداريين بالنيابة الإدارية والذين سبق لهم المشاركة في برنامج سابق خاص بأساسيات المراسم الرسمية والبروتوكول.