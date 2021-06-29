/638005/بوروسيا-دورتموند-يعلن-عن-المدير-الفني-الجديد-للفريق

استقر الفريق الألماني بوروسيا دورتموند، على تعين إيدين تيرزيتش مديرا فنيا للفريق، ونشر الموقع الرسمي لفريق بوروسيا دورتموند على مواقع التواصل الاجتماعي عبر "تويتر"، أن تم تعيين إيدين تيرزيتش، كمديرا فنيا للفريق بشكل دائم.

مهمة صعبة أمام إيدين تيرزيتش

الجدير بالذكر أن إيدين تيرزيتش عين كمدرب مؤقت لفريق بوروسيا دورتموند، في منتصف الموسم السابق، بعد رحيل السويسري لوسيان فافر المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل عن الفريق بعد سوء النتائج التي لحقت بالفريق، ويعرض موقع دوت الخليج الأرقام التي حققها إيدين تيريزيتش منذ توليه فريق بوروسيا دورتموند في منتصف الموسم السابق، وذلك بعد رحيل لوسيان فافر عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج التي حققها مع الفريق.

نتائج إيدين تيريزيتش

حقق إيدين تيرزيتش العديد من النتائج الإيجابية، مع فريق بورسيا دورتموند، خلال الموسم السابق عندما قررت إداراة الفريق إقالة لوسيان فافر المدير الفني السابق للفريق، وتعين إيدين تيرزيتش خلفا له، واحتل فريق بوروسيا دورتموند تحت قيادة إيدين تيرزيتش، المركز الثالث في بطولة الدوري الألماني برصيد 64 نقطة، حيث تولى إيدين تيريزيتش الفريق بعد تخبط نتائجه في بداية الموسم تحت قيادة لوسيان فافر.

ونشر نادي بوروسيا دورتموند على التواصل الإجتماعي عبر حسابة الرسمي على “ تويتر”، أنه تم تعيين إيدين تيرزيتش، مديرا فنيا للفريق، خلفا للوسيان فافر، ويستمر حتى 2025.

تصريحات تيريزيتش عقب تعينه كمدير فني لفريق بوروسيا دورتموند

وعبر إيدين ترزيتش عن سعادته بتعينه مديرا فنيا لفريق بوروسيا دورتموند، قائلا: "سأشارك عن كثب في تخطيط الفريق، وسأحاول العمل من أجل خدمة الفريق، ومنن أجل مساعدته على التتويج بالعديد من البطولات، وذلك عن طريق جذب لاعبين مثيرين للاهتمام إلى فريق بوروسيا دورتموند. وسأكون نقطة اتصال للمدربين واللاعبين من مركز تطوير الشباب، وسأعمل مباشرة في الواجهة بين الشباب والفرق المهنية".

ووأضاف إيدين تيريزيتش: "إذا كنت أرغب في ترك البوندسليجا لفعلت، فقد أتيحت لي العديد من الفرص في الأسابيع الأخيرة لقبول العروض من الأندية والاتحادات".

وواختتم تصريحاته قائلا: "لقد استمعت كثيرًا، وأجريت محادثات جيدة، ولكن في النهاية قررت هذا القرار وعدت دائمًا إلى هذه النقطة، وليس لدي رغبة في الرحيل عن فريق بوروسيا دورتموند".