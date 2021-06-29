/638004/أبو-العينين-يشيد-بجهود-وزارة-النقل-في-تطوير-وتحديث-ملف-السكة-الحديد

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالجهود التي تقوم بها وزارة النقل من أجل عمليات التطوير والتحديث الشامل التي تقوم بها في ملف السكة الحديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة، قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

وأشار وكيل البرلمان النائب ، إلى أن هذه القروض تستهدف بناء العقول التكنولوجية في منظومة السكة الحديد، مؤكدا أن الوزير قال إن أي مشروع من خلال القرض يصرف على نفسه نتيجة تخفيض تكاليف التشغيل ومن خلال الإدارة الرشيدة.

ووجه أبو العينين، التحية للحكومة على برنامجها والذي يتضمن خططا واضحة في شأن تطوير هيئة السكة الحديد، والتي تواجه الانهيار منذ ما يقرب من 50 عاما.

وقال وكيل البرلمان: السكة الحديد اتظلمت جيلين كاملين في عمليات التطوير، مشددا على أهمية تطوير العنصر البشري في المنظومة.

وقال: لا يمكن لعامل الدريسة زمان في السكة الحديد أن يكون في غرفة تحكم حاليا في ظل الثورة الكبيرة في عملية التطوير والتحديث، لذا لابد من عمليات التطوير للعنصر البشري.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن وزير النقل كان قبل أيام في إحدى القنوات الفضائية وتحدث بشكل مستفيض عن منظومة التحديث، وأن هناك تطور هائل في عمليات المتابعة والمراقبة، لكي نصل إلى صفر خطأ.