/638003/طاقة-النواب--توصي-بتشكيل-لجنة-لأخذ-عينات-لبحث-التعديات-علي-مصرف-عمر-بك-بسمنود

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله طلب الإحاطة المقدم من النائبه ليلى أبو إسماعيل، بشأن التعديات الواقعة على مصرف عمر بك مركز سمنود بمحافظة الغربية حيث يتم صرف مخلفات الأهالي والصرف الصحي والمخلفات الصناعية به.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة طلبة الإحاطة المقدم من النائبة ليلي أبو اسماعيل بشأن التعديات على مصرف عمر بك بالغربية

وأوصت اللجنه خلال اجتماعها اليوم ، بتشكيل لجنه مشتركة من وزارة البيئة والصحه وشركة مياه الشرب وأخذ ثلاث عينات خلال الاسبوع القادم وعرض نتائجها علي اللجنه حتى تستبين من التعديات علي المصرف من عدمه .

مصرف عمر بك بالغربية

وطالبت النائبة ليلى ابو اسماعيل بضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة حول إزالة التعديات علي مصرف عمر بك بسمنود وانقاذه من التعديات ومن الجور الواقع عليه بسبب التجاوزات التي تقع علي المصرف وتهدد حياة الأهالي .

وشددت ابو اسماعيل علي ضرورة التفتيش علي المصرف وتحرير محاضر للمخالفين حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه التعدي علي المصرف.

هذا ورفع المستشار الدكنتور حنفي حبالي الجلسة العامة رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على ان تعاود الانعقاد 11يوليو.

كماطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم تقديم أى طلبات إلى وزير العدل، خلال الجلسة العامة.

وقال جبالى فى تنبيهه على النواب، " اللائحة الداخلية للمجلس، تمنع النواب تقديم طلبات للوزراء داخل القاعة، أرجو الإلتزام بذلك".