البرلمان يحيل عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس«صور»

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أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.

دوت الخليج يرصد إحالة رئيس مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس

وجاءت أبرز الطلبات مقدمة من النواب عاطف مغاوري، أيمن أبو العلا، محمد عطية الفيومي، وأكثر من 50 نائبا آخرين.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية التعديلات المقترحة، لتتماشى مع ما جاء في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وشهدت الجلسة، موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتين بقروض لصالح تطوير السكة الحديد.

وجاءت الاتفاقيات على النحو التالي:

1-قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو .

2-قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

هذا ورفع المستشار الدكنتور حنفي حبالي الجلسة العامة رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على ان تعاود الانعقاد 11يوليو.

هذا وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم تقديم أى طلبات إلى وزير العدل، خلال الجلسة العامة.

وقال جبالى فى تنبيهه على النواب، " اللائحة الداخلية للمجلس، تمنع النواب تقديم طلبات للوزراء داخل القاعة، أرجو الإلتزام بذلك".