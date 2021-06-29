تجديد حبس صفوان ثابت وسيد السويركي في قضية تمويل الإرهاب

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، تجديد حبس صفوان ثابت، وسيد رجب السويركي، في القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين وآخرين فى القضية تهم الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

كما وجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، وتقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.